Uyuşturucu satma ve tasarruf suçundan yargılanacaklar

Uyuşturucu zanlıları Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali ile Alamerbaraa Macharka hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Fadıl Metin, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık’ta saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan aramada, 29 gram sentetik cannabinoid, 9 gram ağırlığında kokain, 15 gram ağırlığında hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare alındığını söyledi .

Polis memuru Fadıl Metin, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 Euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin konu maddeleri, 4.12.2019 tarihinde zanlı Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.