Tartıştığı kadını öldüresiye dövdü

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden Adem Bilgin, kadına şiddet suçundan tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tartıştığı Burcu Yavuz’un elmacık kemiğini kıran zanlı Adem Bilgin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Havva Yorgancı, Lefkoşa’da 20 Aralık’ta saat 02.30’da bir eğlence tesisi önünde zanlı Adem Bilgi’nin aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Burcu Yavuz’u ciddi şekilde dövüp elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, yargılanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.