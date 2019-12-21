Teminatla serbest kaldı

Argüden Kuyumculuk’un sahibi Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile tutuklanan Danyal Özdilaver aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Argüden Kuyumculuk’un sahibi Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Danyal Özdilaver, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Aytaç Çebi, Süheyla Argüden’in 2 Kasım’da saat 20.00 sıralarında, maskeli iki kişi tarafından zorla arabasına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, kaçırıldığını kaydetti.

Aytaç Çebi, söz konusu kişilerin Süheyla Argüden’e ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Çebi, ayrıca Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Çebi, zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyerek, aracında 13 Ekim 2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu kişiye ait cep telefonu bulunduğunu belirtti.

Aytaç Çebi, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi.

Çebi, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.