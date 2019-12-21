Niyet Ürdün, kısmet kodes
Sahte üniversite diplomasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda tedavüle süren Mohammad Munier Mohd Bdour, ülkeden çıkış yapmak isterken yakayı ele verdi
Evrim KAMALI
Sahte diplomayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda tedavüle süren, Mohammad Munier Mohd Bdour tutuklandı.
Zanlı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede ifade veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” suçundan tutuklandığını belirtti.
Şaban, zanlının 11 Aralık 2019 tarihinde Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüğünü belirtti.
Polis, zanlının 17 Aralık 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.