Üstel: Yoğun bakıma 1 hasta daha alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yoğun bakıma 101 yaşındaki bir hastanın daha alındığını toplam sayının 5’ye yükseldiğini açıkladı..

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, gazeteci Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Bakan Üstel yoğun bakıma 101 yaşındaki bir hastanın daha alındığını toplam sayının 5’ye yükseldiğini açıkladı..

Pandemi hastanesindeki covid-19 hastaları arasında 5 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Ünal Üstel , bugün 101 yaşında bir vatandaşımız daha yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı..

İki vatandaşın entübe olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu aktaran Üstel, yoğun bakımdaki diğer 3 kişinin sağlık durumunun ise normal seyrettiğini söyledi.