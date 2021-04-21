90 yaşındaki kadın, telefon dolandırıcılarına 32 milyon dolar kaptırdı

Polis, Hong Kong’un lüks The Peak bölgesindeki bir konakta yaşayan kadının dolandırıcıların hedefi olduğunu duyurdu.

İsmi belirtilmeyen kadınla temasa geçen ve kendilerini Çinli resmi görevliler olarak tanıtan dolandırıcılar, kadına kimliğinin Çin’deki ciddi bir ceza davasında kullanıldığını söylediler.

Telefon ve SIM kart getirdiler

“Güvenlik ve inceleme için” kendi hesabından sahte soruşturma ekibine ait hesaplara para aktarması gerektiği söylenen kadına bir özel cep telefonu ile SIM kart verildi. Dolandırıcılar, kadınla iletişimi bu yolla sağladı.

Yaşlı kadının, dolandırıcılara 11 ayrı havale işlemiyle toplam 32 milyon dolar gönderdiği belirlendi.

Durumu yardımcısı anladı

Polis, evdeki yardımcının durumdan şüphelenerek kadının kızını araması sonrası olayın ortaya çıktığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında 19 yaşındaki bir kişi dolandırıcılıktan tutuklandı ancak sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong’da 2021’in ilk çeyreğinde telefon dolandırıcılığının yüzde 18 arttığı ve bu yöntemle dolandırıcıların yaklaşık 45 milyon dolar elde ettiği duyuruldu.