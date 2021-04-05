Üstel: Türkiye’den aşı bu hafta gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında pandemideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde vaka sayılarında tırmanış gözlemlendiğini ancak endişe edilecek bir durum olmadığını belirten Üstel, Pandemi Hastanesi’nde şu anda 65 hastanın tedavi gördüğünü, 4 kişinin de yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Üstel, “Son günlerde bir tırmanış gözlemiyoruz. Bu tırmanışın önüne geçmek için kitlesel taramalara devam ediyoruz. Endişeye kapılacak bir şey yok. Yurt dışından yüklü miktarda öğrenci geldi. Yükselişin bir nedeni de açılım yapıyoruz. Açtığımız sektörlerle taahhütname yapsak da kuralların dışına çıkıldığını, ihlal edildiğini görüyoruz. Devletin, belediyelerin her yere yetişmesi kolay değil. Biraz da bu sorumluluğu insanlar üstlenmeli, otokontrol sistemi olmalı” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda cezalara ilişkin değişikliklerin Meclis komitesinden geçip Genel Kurul’a sevk edildiğini belirten Bakan Üstel, cezaların daha caydırıcı hale geleceğini vurguladı.

Aşılar bu hafta gelecek

Aşı konusunda bir sıkıntının olmadığını kaydeden Ünal Üstel, Türkiye’den beklenen aşıların bu hafta sonuna doğru adaya ulaşacağını belirtti.

Üstel, “Geçen hafta gelecekti ancak Türkiye’de depolama yapılırken süreye ihtiyaç oldu. Yatalak hastaları, ağır kronik hastaları tespit ediyoruz. Bu kişilerin yerinde gidip aşılama yapıyoruz. Yeni aşı sisteme girdikten sonra önümüzdeki günlerde daha etkin aşılamaya gideceğiz” dedi…

Bakan Üstel, Avrupa Birliği’nden geçen hafta gelen aşıların ise bugün itibariyle kullanılmaya başlandığını söyledi.

Üstel, “AB’den gelen aşıların uygulaması bugün başladı. İkinci faz aşı için yarısını stokta tutuyoruz. Öncelik verdiğimiz hastalar, yatalak, 65 yaş üstü hastalardır. 5 ilçede aşılama başladı” ifadelerini kullandı.

200 kişi ev karantinasında

Ev karantinası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Üstel şu anda 200 kişinin ev karantinasında olduğunu açıkladı.

Üstel, “Ev karantinasında 6 yaştan küçük çocuklu aileler, belirli yaş üzerindeki yaşlı kişiler, ağır kronik hastalar kalıyor. 200 civarında ev karantinasında olan kişiler var. Belediye, muhtarlık ve polis karakollarıyla denetlemeye gidiyoruz. Şu ana kadar kurala uymayanlara rastlamadık” dedi.