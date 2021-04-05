Esendağlı: Tüm avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı online eğitime katkı amaçlı ihtiyaçlı çocuklara 100 tablet bağışında bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Esendağlı “Eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesine az da olsa katkıda bulunmuş olmak, en güzel kutlamadır. Ama sanırım bu konuda toplum olarak daha çok yolumuz var.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Online eğitim ile ilgili maddi imkansızlık sebebiyle mağdur olan öğrenci sayısının görünenin çok ötesinde olduğunu, konunun içine girdikçe üzülerek daha çok anlıyoruz.