Esendağlı: Tüm avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı online eğitime katkı amaçlı ihtiyaçlı çocuklara 100 tablet bağışında bulunulduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Esendağlı “Eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesine az da olsa katkıda bulunmuş olmak, en güzel kutlamadır. Ama sanırım bu konuda toplum olarak daha çok yolumuz var.” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle:
Online eğitim ile ilgili maddi imkansızlık sebebiyle mağdur olan öğrenci sayısının görünenin çok ötesinde olduğunu, konunun içine girdikçe üzülerek daha çok anlıyoruz.
Geçen gün bu konuda, kendi kendime acaba bir saat içinde ihtiyaçlı çocuklar için 100 tablet toplayabilir miyim diye düşündüm ve harekete geçtim. Aradığım her avukat fikrime tereddütsüz bir şekilde destek verip, katkısını esirgemedi. Ve 1 saate bile ihtiyaç duymadan 100 tabletin parasını avukat meslektaşlarımdan toplamış oldum. Bugün itibariyle temas ettiğimiz okul müdürlerine, ihtiyaçlı çocuklarımıza iletilmek üzere tabletleri teslim etmeye başlıyoruz.
Bu teslimleri yaparken, görüntü veya paylaşım yapmayı veya bunu dile getirmeyi çok uygun görmüyorum. Ama, avukatların birlik ve dayanışmasının ortaya çıkardığı bu güzel neticeyi de “avukatlar günü” olarak anılan bugünde dile getirmeden geçemezdim. Bu iyiliğe katkı koyan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.
Eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesine az da olsa katkıda bulunmuş olmak, en güzel kutlamadır. Ama sanırım bu konuda toplum olarak daha çok yolumuz var.