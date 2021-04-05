DünyaSürmanşet

İngiltere’de can kaybı 10’a düştü

5 Nisan 2021
İngiltere'de covid-19





Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya en erken başlayan İngiltere’de virüs kaynaklı can kayıpları 10’a kadar düştü. Ocak ayında ülkeyi saran yeni varyanta karşı mücadeleyi başarılı şekilde yöneten ülkede vaka sayıları 3 bin 400’lü seviyelerde seyrederken ülkenin 52 bölgesinde 70 yaş üstü kişilerde Covid-19 vakası görülmediği açıklandı. Sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, “Muhteşem aşılama programımız şu anda beş milyondan fazla ikinci doz sunarak, Covid’e karşı en savunmasız olanlara mümkün olan en iyi korumayı sağlıyor” dedi.





Etiketler
5 Nisan 2021




Başa dön tuşu