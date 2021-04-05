İngiltere’de can kaybı 10’a düştü

Covid-19 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda a\u015f\u0131lamaya en erken ba\u015flayan \u0130ngiltere\u2019de vir\u00fcs kaynakl\u0131 can kay\u0131plar\u0131 10\u2019a kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Ocak ay\u0131nda \u00fclkeyi saran yeni varyanta kar\u015f\u0131 m\u00fccadeleyi ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde y\u00f6neten \u00fclkede vaka say\u0131lar\u0131 3 bin 400\u2019l\u00fc seviyelerde seyrederken \u00fclkenin 52 b\u00f6lgesinde 70 ya\u015f \u00fcst\u00fc ki\u015filerde Covid-19 vakas\u0131 g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Sa\u011fl\u0131k bakan\u0131 Matt Hancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Muhte\u015fem a\u015f\u0131lama program\u0131m\u0131z \u015fu anda be\u015f milyondan fazla ikinci doz sunarak, Covid'e kar\u015f\u0131 en savunmas\u0131z olanlara m\u00fcmk\u00fcn olan en iyi korumay\u0131 sa\u011fl\u0131yor" dedi.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin a\u015f\u0131lamadaki h\u0131zl\u0131 ve kararl\u0131 tavr\u0131, hem vaka say\u0131lar\u0131n\u0131 hem de can kay\u0131plar\u0131n\u0131n\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn azalmas\u0131na neden oluyor.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 32 milyon ki\u015fiye bir doz, be\u015f milyon ki\u015fiye ise iki doz a\u015f\u0131 uygulanan \u0130ngiltere\u2019de, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn vir\u00fcs kaynakl\u0131 can kayb\u0131 say\u0131s\u0131 10 olarak kaydedildi.\r\n\r\nEyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye gerileyen vaka say\u0131lar\u0131 ve can kayb\u0131 ile ilgili konu\u015fan Sa\u011fl\u0131k bakan\u0131 Matt Hancock, "Muhte\u015fem a\u015f\u0131lama program\u0131m\u0131z, Covid'e kar\u015f\u0131 en savunmas\u0131z olanlara yani 80 ya\u015f\u0131n \u00fczerindekilerin yar\u0131s\u0131 da dahil olmak \u00fczere be\u015f milyondan fazla ki\u015fiye tamamen uyguland\u0131" dedi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet, t\u00fcm yeti\u015fkinlere Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 sunma hedefini tutturma yolunda ilerlendi\u011fini bildirirken \u0130ngiltere'de 50 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fcklerin tamam\u0131na Nisan ay\u0131 ortas\u0131na kadar a\u015f\u0131 vurulmas\u0131 plan\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n\r\n\r\nELL\u0130 \u0130K\u0130 B\u00d6LGEDE GE\u00c7EN HAFTA 70 YA\u015e \u00dcST\u00dc K\u0130\u015e\u0130LERDE COV\u0130D G\u00d6R\u00dcLMED\u0130\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yap\u0131lan istatistiki verilere g\u00f6re, elli iki b\u00f6lgede 70 ya\u015f\u0131n \u00fczerinde herhangi bir ki\u015fide ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Covid-19 g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n\u00dclkenin yakla\u015f\u0131k alt\u0131da birine tekab\u00fcl eden alan ile ilgili yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, \u00f6zellikle \u00fclkenin do\u011fu ve g\u00fcneydo\u011fusundaki de\u011fi\u015fimin g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr seviyede iyile\u015fti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u00dclkede Covid-19 sebebiyle en fazla \u00f6l\u00fcm\u00fcn g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Rother b\u00f6lgesinde ikinci dalga s\u0131ras\u0131nda 331 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtilirken, Ocak ay\u0131nda b\u00f6lgenin Covid-19 nedeniyle zor anlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131, ancak 13 hafta sonra 70 ya\u015f \u00fczerinde vaka bildirmedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nEN YO\u011eUN \u0130K\u0130NC\u0130 YERDE 70 \u00dcST\u00dc K\u0130\u015e\u0130LERDE VAKA G\u00d6R\u00dcLMED\u0130\r\nBenzer \u015fekilde, Ocak ay\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131nda 70 ya\u015f \u00fczeri ki\u015filerde 100 binde yakla\u015f\u0131k bin 200 vaka bildiren \u0130ngiltere'de ikinci en y\u00fcksek vaka yo\u011funlu\u011funa sahip b\u00f6lgesi Epping Forest\u2019te, 18 Mart'tan bu yana 70 ya\u015f \u00fczeri ki\u015filerde corona vir\u00fcs g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nSunday Times'a konu\u015fan East Sussex halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 m\u00fcd\u00fcr\u00fc Darrell Gale, \u201cCovid ya\u015fl\u0131lar aras\u0131nda orman yang\u0131n\u0131 gibi yay\u0131ld\u0131. \u0130ngiltere varyant\u0131 bizi \u00e7ok etkiledi. Halk, Noel'de neler oldu\u011funun a\u00e7\u0131k\u00e7a fark\u0131nda. Olanlar halk\u0131 \u015fok etti ve bu da davran\u0131\u015f de\u011fi\u015fikli\u011fine yol a\u00e7t\u0131" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00a0\r\nCAN KAYBININ Y\u00dcZDE 85\u2019\u0130 70 YA\u015e \u00dcZER\u0130NDE\r\n\u00dclke genelinde Covid-19 sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015filerin y\u00fczde 85\u2019inin 70 ya\u015f \u00fczeri ki\u015filerden olu\u015ftu\u011fu belirtilen \u0130ngiltere\u2019de bu ya\u015f grubunda herhangi bir vaka g\u00f6r\u00fclmemesinde ise a\u015f\u0131lar\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de a\u00e7\u0131klanan en son verilere g\u00f6re son iki g\u00fcnde 3 bin 400 vaka g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir corona vir\u00fcs dalgas\u0131yla sava\u015fan Fransa ve Almanya gibi \u00fclkelerin aksine, Britanya'daki enfeksiyonlar giderek d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'deki kat\u0131 karantina \u00f6nlemleri 29 Mart'ta hafifletilmeye ba\u015flan\u0131rken Ba\u015fbakan Boris Johnson'\u0131n bug\u00fcne \u00fclke ile ilgili yeni kararlar a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n