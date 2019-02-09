Üretici isyanda

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yine karşı karşıya geldi. Hayvancıya dayatma bütçe ile gidildiğini öne süren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları açtı ağzını yumdu gözünü

“İTHALAT BAKANLIĞI”: Naimoğulları: Yerli üretimin ithal ile rekabet edebilirliği kalmadı. Üretilen pazarlanamıyor, ithalin önü alınmıyor. Bakanlık, ithalata dayalı politikası ile üretimi bitirmeyi amaçlıyor. Oldu olacak bakanlığın ismi ‘İthalat Bakanlığı’ olarak değiştirilsin Tarım Bakanı da ithalatçının, tüccarın temsilcisi olsun”

“CEBİMİZDEN ÇALDILAR”: Naimoğulları: Defalarca uyardık. ‘Hayvancıya ızdırap çektirmekten vazgeçin. Elinizi masaya vurun, tarım bütçesini arttırın’ dedik, dinletemedik. Kamuda çalışana yüzde 32 hayat pahalılığı verilirken hayvancının süt fiyatları yüzde 20 aşağı çekildi. Destekler azaltıldı. Bütçeyi denkleştirmek için hayvancının cebinden çalındı

“BU HÜKÜMET ÇOK GİTMEZ”: Naimoğulları: Biz ‘imdat’ dedikçe onlar daha fazlasını yapıyor. Hükümet, hayvan üreticisine ızdırap çektirmekten zevk alıyor. Bu uygulamalarının devamı halinde sadece tarım ve hayvancılık sektörünün sonunu getirmeyecek, tüm kurumları batıracaklar. Bu hükümet bu koşullarda devam etmez

ŞAHALİ: “ÜRETİMİN DEVAMI ELZEMDİR”: Şahali: Sütün üretiminin devamlılığı bizim için elzemdir. Bakanlığımız gerek sütün pazarlanması, gerek yerli üretimin turizmde daha fazla tüketilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. İhracatın arttırılması konusunda da girişimler var. Destekler konusunda da elden gelen yapılıyor

Duygu ALAN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümeti çok sert sözlerle eleştirdi.

Bakanlığın ve hükümetin dayatma bütçe ile ülkede tarım ve hayvancılık alanında üretimi bitirmeye çalıştığını öne süren Naimoğulları, “Bu hükümet, bu uygulamaları ile sadece tarım ve hayvancılık sektörünün sonunu getirmeyecek, tüm kurumları batıracak” dedi.

“Bakanlık ve hükümet, hayvancıya ızdırap çektirmekten zevk alıyor” diyen Naimoğulları, “Bu hükümet bu koşullarda devam etmez. Toprak ürünleri Kurumu’ndan hayvancının 2 milyon TL’ye yakın çeki geri döndü. Hayvancı aldığı süt parası ile arpayı bile ödeyemiyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, “Üretimin devamı bizim için elzemdir” dedi ve bu bağlamda gerek sütün pazarlanması, gerek yerli üretimin turizmde daha fazla tüketilmesi gerekse destekler konusunda elden gelenin yapıldığını ve bu konularda bakanlığın çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Naimoğulları: Hayvancının cebinden çaldılar

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tarım bütçesinin en az 200 milyon TL olması gerekirken 160 milyon TL olarak belirlendiğini kaydederek, “Hayvancının cebinden çalarak bütçeyi denkleştirmeye çalışıyorlar” diye tepki gösterdi.

Mustafa Naimoğulları şunları söyledi: “Ocak ayı boyunca bakanlık ile görüştük. ‘Mayıs’a kadar bekleyin, arpanın fiyatını görelim, Türkiye’de de seçim geçsin, turizm sezonu gelsin ona göre destekleri gözden geçirelim’ dedik onlar inatla ‘tarım bütçesi 160 milyon TL’ dedi. Toplam bütçe yüzde 32 artarken tarım bütçesi artmadı. Oysa bu yıl tarım bütçesi en az 200 milyon TL olmaydı. Kamuda çalışana yüzde 32 hayat pahalılığı verilirken hayvancının süt fiyatları yüzde 20 aşağı çekildi. Destekler azaltıldı. Bütçeyi denkleştirmek için hayvancının cebinden çalındı. Sektörden 50 bin kişinin ekmek yediğini söyleyen Naimoğulları, “Defalarca uyardık. ‘Hayvancıya ızdırap çektirmekten vazgeçin. Elinizi masaya vurun, tarım bütçesini arttırın’ dedik, dinletemedik” diye isyan etti.

“İthale karşı önlem alınmıyor”

Mustafa Naimoğulları, ayrı yerli üretimin ithal ile rekabet edebilirliğinin kalmadığını kaydetti, hükümetin ithale karşı önlem almadığını, turizmde yerli ürünlerinin kullanılması için gayret sarf edilmediğini savundu.

Naimoğulları, hayvancının yem alamadığı için hayvanlarını ot ile beslemek zorunda kalacağını dolayısıyla sütün kalitesinin bozulacağını belirtti.

Mustafa Naimoğulları, “ithale önlem almazlarsa kriz büyüyecek. Hayvancılık bitecek” dedi.

Naimoğulları, “Bakanlık, ithalata dayalı bir politika izleyerek üretimi bitirmeyi amaçlıyor. Oldu olacak bakanlığın ismi ‘İthalat Bakanlığı’ olarak değiştirilsin Tarım Bakanı Şahali de ithalatçının, tüccarın temsilcisi olsun” diye isyan etti.

“Bakanlık hayvancıyı batırdı”

Sütün litre maliyetinin 3 lira olduğu bir zamanda bakanlığın sütlerini 2 lira 10 kuruşa aldığına vurgu yapan Naimoğulları, “bakanlığın bu uygulaması hayvancıyı batırdı” dedi.

Çekleri ödeyemez hale geldiklerinden yakınan Mustafa Naimoğulları, “Hayvancı aldığı süt parası ile arpayı ödeyemiyor, gelir giderleri karşılamaz durumda, bu gelirlerle akaryakıt gideri bile karşılanamıyor. Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınan arpalar karşılığında yazılan çekler hep geri döndü” dedi.

Şahali: Sütün önemli bir kısmının pazarlanmasında sorun yaşıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, KKTC genelinde her gün yaklaşık 430 ton süt üretildiğini kaydederek üretilen toplam süt miktarının 200 tonunun iç piyasada değerlendirildiğini, 100 tonunun Türkiye’ye, kalan 100 tonunun da Orta Doğu ve Körfez ülkelerine satılarak tüketilmesi sağladıklarını belirtti.

Şahali, Türkiye’de şuan itibari ile uygulanmakta olan süt ve hayvancılık destekleri nedeni ile hammadde olan sütün fiyatının 1.70 TL olduğunu KKTC’de ise sütün sanayiye teslim fiyatının 2.08 TL olduğunu, bu nedenle günlük olarak Türkiye’ye ihraç edilen yaklaşık 100 tonluk sütün 40-45 tonunda problem olduğunu söyledi.

Bakan Erkut Şahali, “Çünkü Tükiye’ye yaptığımız ihracatın yarısı kaşar yarısı hellimdi. Hellim hellim olduğu için halen satılabiliyor. Ama kaşarda problem var. Çünkü kaşar, zaten Türkiye ürünüdür ve bizim fiyat avantajımız olduğu zamanlarda, bizim kaşarımız Türkiye’de satılabilir. Şimdi hammadde de yüzde 15’Lik fiyat farkı var. Dolayısıyla kaşarımızın da fiyat bakımından Türkiye’ye satışına engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla evet şuanda günlük olarak ürettiğimiz sütün önemli bir kısmının pazarlanmasında sorun yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bütçe olanakları geniş değil”

Sütün pazarlanması konusunda çözüm üretilmeye çalışıldığını aktaran Şahali, sorunun aşılabilmesi için kısa vadede yapılabilecek olan tek şeyin ihracat teşvik priminin arttırılması olduğunu ancak bütçe olanaklarının buna müsaade etmediğini söyledi.

Bakan Şahali, “An itibari ile bizim kaşarda ödediğimiz kilo başına 1 TL ihracat teşvik desteğinin daha yukarıya çekilmesine ihtiyaç vardır gibi duruyor ama bizim bütçe olanaklarımız böylesi bir kaynağı maalesef kaldıracak kadar geniş değil. Neticede bu satışın gerek Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracatı yapılan ürünler konusunda gerekse iç piyasa tüketimini arttırmak koşulu ile belki daha güvenli bir biçimde ortadan kaldırılabileceğini değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda bir çabamız vardır” dedi.

“Turizmde yerli üretimin tüketimi için çalışıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, geçen hafta Başbakan Tufan Erhürman’ın önderliğinde turizm sektörünün tüm paydaşları ve kuruluşlularının katılımı ile yerel ürünlerin turizm endüstrisinde tercih edilebilirliğini arttırmaya yönelik bir zirve yapıldığını belirterek bu zirvenin ardından devam süreçlerinin olacağını kaydetti.

Şahali şunları söyledi: “Biz bakanlık olarak örneğin yerel turistik işletmelerimizde neredeyse hiç tercih edilmeyen ama çok fazlaca tüketilen beyaz peynirin nasıl satışını arttırabiliriz diye bir çalışma başlattık. Aynı şekilde neredeyse tercih edilenin yarısından az düzeyde olan yerli kaşarın neden daha fazla tercih edilmediği araştırılıp sebeplerinin ortadan kaldırılması konusunda bir gayret sarf ettik ama sonuç olarak yarın sabah üreticilerimizin ürettiği 430 ton sütün de akşama kadar satılması gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan çözüm üretirken diğer yandan da pazarlama güçlüğünü aşmak için gayret sarf ediyoruz. Türkiye’de süt şuanda yapay bir fiyatla pazara arz ediliyor. Onun dışında işletme bazında farklı farklı destek politikaları uygulanıyor. Dolayısıyla biz onlar kadar hareket alanına sahip değiliz. Sütün üretim maliyetini hesaba kattığımızda her ne kadar da fiyatı 2 TL desek de 8 kuruş ta SÜTEK’in sağlıklı kaliteli süt temini konusunda vermiş olduğu hizmetin bedeli olarak sanayiciler tarafından ödenmektedir.”

“Sütün üretiminin devamı bizim için elzemdir”

Bakan Şahali, geçen hafta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile günlük 2 bin litreye kadar süt üreten üreticilerin sütüne 40 kuruşluk litre başına destek ödemesi, 2 bin ile 4 bin litre arası üretim yapan üreticilere her litre süt için 18 kuruşluk destek ödemesi, 4 bin ile 6 bin litre arası üretim yapan üreticilere de her bir litre süt için 9 kuruşluk bir destek ödemesi yapılacağına vurgu yaptı.

Bunun sektörde bazı kişilerce hoş karşılanmadığını söyleyen Şahali, “Nitekim Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bununla ilgili bir eylem uyarsı yaptı. Biz sütün üretim maliyetini ve pazarlanabilirliğini gözetmek zorunda olan tarafız. İmalatçı olmadan hayvan üreticileri, hayvan üreticileri olmadan imalatçıların tek başına ayakta kalması mümkün değildir. Dolayısıyla sütün üretiminin devamı bizim için elzemdir. Ama üretilen sütün tüketilir halde olması da diğer bir zorunluluktur. Umuyorum ki Türkiye’de koşullar normalleşir. Hammaddenin fiyatı bize yaklaşır ki biz de çok daha makul çözümlemeler üretebilelim” diye konuştu.