Kanalizasyon isyanı

Gönyeli’de, Efe Sokak’ta oturan bazı vatandaşlar, bölgede yıllardır süre gelen kanalizasyon sorununun aşılamamasından şikayet etti

Gönyeli’de, Efe Sokak’ta bulunan Hasan Beydola Apartmanları’nda oturan bazı vatandaşlar, apartmanın hemen önündeki kanalizasyon kuyusundan gün içerisinde akşam saatleri de dahil olmak üzere 5-6 kez vidanjörlerle çekim yapıldığını söyledi. Kuyunun boşaltılması sırasında etrafa yayılan kötü koku nedeni ile kapı pencere açamaz hale geldiklerinden şikayet eden vatandaşlar, vidanjörün çıkardığı gürültüden de rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Konu ile ilgili şikayetlerini ifade eden vatandaşlar, sağlık açısından da tehdit oluşturan bu kanalizasyon sorununun bir an önce aşılmasını istedi.

Beydola, açtı ağzını, yumdu gözünü

Efe Sokak’taki apartmanların sahibi Hasan Beydola da bölgedeki kanalizasyon sorunundan şikayet etti.

Beydola, Gönyeli’nin kanalizasyon sisteminin bilinçsizce yapıldığını öne sürerek sistemin çöktüğünü savundu.

Hasan Beydola, Efe Sokak’tan geçen kanalizasyona yağmur sularının deşarj edildiğini ifade etti.

Beydola, sorunu defalarca belediye yetkililerine bildirmesine rağmen yıllardır çözüm üretilmediğini ileri sürdü.

Hasan Beydola, “Efe Sokak’ta bir pompa istasyonu vardı. Bu istasyonun yerleşim yerlerinin dışında olması gerekirdi. Bu istasyonun mevcut yerinden taşınma ihtimali vardı ama belediye bölgedeki gayri yasal yollara göz yumduğu gibi, o yolları yıpratmasın diye kanalizasyon sorununa çözüm üretmekten kaçındı. Yıllarca soruna çözüm üretilmeyince ben elimi taşın altına koyum ve bu istasyonu iyileştirmek için çok çabaladım. Hatta belediyeye iki adet yüksek basınçlı pompa hediye ettim. Karşılığında bir adım bile atılmadı” diye konuştu.

“Yıldızlı belediye”

Kanalizasyon sorununun çözümsüz kalmasına ciddi tepki gösteren Hasan Beydola, “Madem yıllardır talep etmemize ve tüm iyi niyetimize rağmen söz konusu istasyonu kaldırmayıp beni ve apartmanlarımda yaşayan kişileri mağdur ettiler, bunun bir karşılığı olacak” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını dile getirdi.

Beydola, sorun sebebi ile Hasan Beydola Apartmanları’ndaki kiracıların en fazla üç ay sonra apartmandan taşındığını, halen apartmanda yaşayan kişilerin ise durumdan ciddi rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Beydola, “Yıl oldu 2019, belediye vidanjörlerle günde 5-6 kez lağım suyu çekiyor, üstelik bu işlem ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor. Sözüm ona belediyemiz yıldızlı belediye, bu nasıl yıldızlı belediye?” d,ye isyan etti.

“Kanalizasyondan asfalta”

Hasan Beydola, bölgedeki kanalizasyon sorunun yağmurlu havalarında daha büyük boyutlara taşındığını dile getirdi.

Beydola, yağmur sularının da taşındığı kanalizasyon kuyusundan sızan atıkların asfalt üzerine çıktığını, yağmur suları ile birleşen lağım atıklarının asfaltı yıkadığını söyledi.

“Hukuksal mücadele”

Hasan Beydola, sorunun yargıya taşınacağını, avukatı aracılığı ile gereken yasal işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Beydola, “12 yıl önce çözüm üretileceği sözü verilen bu sorun artık tahammül edilebilir düzeyde değildir. Bundan sonra yapılacak iş hukuksal mücadeledir” dedi.