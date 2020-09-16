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Unutulmaz karakterlerin oyuncusu: Tarık Akan

16 Eylül 2020
Tarık Akan

Yaşamı boyunca 120 filmde rol alan, 7 kez Altın Portakal ödülüne layık görülen, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Tarık Akan, vefatının dördüncü yılında anılıyor.


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16 Eylül 2020

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