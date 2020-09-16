İbrahim Özsoy ile geçmişe yolculuk

1977’de Ocak-Kaymaklı maçı

Kıbrıs Türk futbolu 1974 hadiselerinden sonra zor bir süreç yaşadı. O dönemden sonra kendi ligimiz ve federasyonumuz çatısı altında devam eden futbol müsabakalarımızdan bir görüntü.

Girne 20 Temmuz Stadı’ndan çekilmiş bir fotoğraf. 1977 yılı.

Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı maçı öncesi takımlar sahaya çıkıyor.

Orta hakem Onur Kanatlı, o zamanki isimleri ile yan hakemler Ömer Emiroğlu ve Hasan Kasnak. Kaymaklı’nın takım kaptanı SÜleyman Göktaş, Ocağın takım kaptanı ise Özmen Kalfa.

Yarıda kalan Baf-Fener maçı

Evet başlıkta da yazdığım gibi Baf Ülkü Yurdu ile Fenerbahçe maç yapmışlardı. 1981-82 yılıydı. Fenerbahçe 3-1 önde iken aşırı yağmur nedeniyle maç tamamlanamamıştı.

Ülkemizde oynanan bu maçta Baf’ın tek golü Cengiz atmıştı.

İşte bu maçtaki Baf takımı: Ayaktakiler soldan saga: Bülent, A.Üçoz, Ahmet Ertay (Bradi), İbrahim Akçay, Hikmet Çınaroğlu, Cengiz. Oturanlar: Mehmet Solkanat (Süt), Bahettin, Mehmet Zeyin (Even), Savaş Solmaz (Fix) ve Fikri Orakcioğlu (Figo).