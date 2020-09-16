Türkiye’de 20 bin kişinin izolasyon şartlarına uymadığı belirlendi

TC İçişleri Bakanlığınca yürütülen koronavirüs denetimleri sonucu, 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. Denetimlerde, 178 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, tedbirlere uymayan 9 bin 974 kişiye idari para cezası kesildi.

Denetimleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapıldı.

22 Ağustos tarihinde başlayan denetimler kapsamında, 3 milyon 261 bin 120 denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığır (HES) uygulaması ve 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden bildirilen 116 bin 291 ihbar ve şikayetin 112 bin 216’sı kontrol edildi. 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. 3 veya daha fazla ihlal kapsamında ise 178 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.