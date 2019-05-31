Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan, İngiltere, Katar, Pakistan, Romanya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 13 – 24 Mayıs tarihleri arasında, Konya 3’üncü Ana Jet Üst Komutanlığı’nda icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, harekât ortamındaki müşterek personel kurtarma, konvoy koruma, yakın hava desteği, yüksek irtifa atlayış ve alçak irtifa paraşüt açma görevlerini de içeren senaryoların yer aldığı tatbikatta, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, havacılık birliği arama kurtarma unsurları tarafından başarıyla temsil edildiği belirtildi.