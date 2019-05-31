Huawei, her şeye rağmen Apple’dan daha fazla telefon satıyor

2019 yılının ilk çeyrek itibarıyla akıllı telefon satış rakamlarına baktığımızda Huawei’nin her şeye rağmen satışlarını artırmayı başardığını görüyoruz.

Küresel bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner, akıllı telefon pazarında birinci çeyrek sonuçlarını ortaya çıkardı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, beklendiği gibi liderliğini sürdürüyor. Huawei, iPhone Xs ailesinin popülerliğine rağmen ikinci sırada yer almayı başardı. Apple ise üçüncü sıradaki yerini korusa da pazar payında ciddi düşüş var.

2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla küresel akıllı telefon pazarında 373 milyon akıllı telefon satıldı ki bu sayı, satışların %2,7 düştüğünü gösteriyor. ABD’de ise bu oran %15,8 seviyesinde. En fazla akıllı telefon satan şirketler sıralamasının zirvesinde bulunan 5 şirketten yalnızca Huawei, satışlarını artırmayı başarmış durumda.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 78,5 milyon cihaz satan Samsung, bu yıl 71,6 milyon cihaz satmış durumda. Böylece şirketin pazar payı %20,5’ten %19,2 seviyelerine geriledi. Huawei ise 40,4 milyon olan satışını 58,4 milyona çıkarmış durumda. Bu sayede Huawei’nin pazar payı %10,5’ten %15,7’ye yükseldi.

iPhone’ları bir numaralı gelir kaynağı olmaktan çıkarmak isteyen Apple’da ise durum daha vahim. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 54 milyon iPhone satan şirket, bu yılın aynı döneminde 44,4 milyon iPhone satmış durumda. Bu nedenle geçtiğimiz yıl %14,1 ile pazarda ikinci sırada yer alan Apple, bu yıl %11,9 ile üçüncü sırada yer alıyor.