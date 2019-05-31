4 yeni Harry Potter kitabı geliyor

Harry Potter’ın yazarı JK Rowling, gelecek ay seriye dört kitap daha ekleneceğini duyurdu.

İlki 20 yıl önce yayımlanan Harry Potter serisinin sonuncusu olacak kitaplar okuyucuyla e-kitap formatında buluşacak.

Rowling’in dijital kitapları ‘Pottermore’ adlı internet sitesinde yayımlanacak.

Kitaplar, Kehanet, Bitkibilim ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma gibi belirli Hogwarts derslerine odaklanacak.

Cazibeler ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma’ya Yolculuk (A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts) ve İksirler ve Bitkibilimine Yolculuk (A Journey Through Potions and Herbology) isimli ilk iki kitap 27 Haziran’da yayımlanacak.

Kehanet ve Astronomi’ye Yolculuk (A Journey Through Divination and Astronomy) ile Sihirli Yaratıkların Bakımına Yolculuk (A Journey Through Care of Magical Creatures) ismindeki diğer iki kitabın da daha sonra yayımlanacağı açıklandı.

Rowling yaptığı açıklamada “Yeni kitaplar, Hogwarts’ın gizemli dünyasının kökenlerini tarih ve geleneksel kültürle keşfetmenin yanı sıra el yazısı sayfalar ve eğlenceli skeçler de içerecek. Tıpkı Harry Potter: A History of Magic’te olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Harry Potter serisinin son kitabı 2007’de yayımlanmıştı.

Son Harry Potter filmi de 2011’de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları – Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) ismiyle beyaz perdede hayranlarıyla buluşmuştu.

Bu yılın başlarında Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe, çekilen toplam 8 film arasından en sevdiğinin Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix) olduğunu söylemişti.