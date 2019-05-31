Kıbrıs

KTOEÖS 50.yıl onur resepsiyonu düzenledi

31 Mayıs 2019

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), emekli öğretmenler, kurucu üyeler ve sendika yönetim kadrolarında yer alan öğretmenlere yönelik 50. Yıl Onur Resepsiyonu gerçekleştirdi. 

Sendikada gerçekleştirilen resepsiyon, 50. yıl film gösterimi ile başladı. Resepsiyonda KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı.
Eylem, katılımcılara hitaben şunları kaydetti:
“Sendikamızın kuruluşuna katkınız olduğu için, binamızın her bir tuğlasında emeğiniz, desteğiniz olduğu için, kurulduğu günden beri öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarının güvencesi olan bir kurum yarattığınız için toplumsal değerlerimize, çağdaş, laik, bilimsel eğitime, barışa, dayanışmaya, örgütlülüğe katkı yaptığınız için ilkeli bağımsız sendikacılık yaparak bugün sendikamızın toplumumuzda en güçlü, örgütlü ve öncü kurumu olmasına katkı yaptığınız için, toplumumuzun geleceğine, öğrencilerimize, eğitime yaptığınız karşılıksız özveri ve emek için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder sevgi ve saygılarımızı sunarız.”

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