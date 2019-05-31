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Süpernovaların diğer yıldızları galaksilerinin dışına gönderdiği keşfedildi

31 Mayıs 2019
NASA’nın güçlü gözlemevlerinden olan Chandra X-Ray Gözlemevi’nde yapılan son gözlemler, yıldızların patlamasıyla birlikte ortaya çıkan kuvvetin diğer yıldızların galaksilerinden ayrılacak şekilde hareket etmesine neden olabileceğini belirledi.

Yıldızların genel olarak hareketsiz oldukları kabul edilir. En azından bugüne kadar yapılan gözlemlerde yıldıızların hareket etmedikleri, etseler bile bunun çok az olduğu için ihmal edilebilir olduğu düşünülüyordu. Ancak NASA’nın Chandra X-Ray Gözlemevi’nde yapılan son gözlemler bu durumun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan son gözlemlere göre yıldızlar kimi zaman bulundukları galaksinin dışına çıkıyorlar ve uzayda serbestçe dolaşmaya başlıyorlar. Elbette bu durduk yere olmuyor. Araştırmacıların yapmış olduğu gözlemlerde, enerjisi tükenen bir yıldızın büyük bir şiddetle patlaması (Süpernova) sonucunda bu durumun gerçekleştiği ifade edildi.

Bu durumun oluşma nedeniyle ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunan araştırmacılar, patlayan bir yıldızın tekrardan nötron yıldızı haline geldiği süreçte, aynı yörüngede bulunan yıldızlara uyguladığı devasa kuvvetin bu duruma neden olabileceğini belirttiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Xiangyu Jin, bu durumu “Tanıdığınız birisinin sizi bir yere zorla götürmesi.” durumuna benzetti.

Ayrıca bu gözlemlerde bu tarz yıldız hareketlerinin sadece birkaç tane olmadığı, 30 yıldız çiftinin bu duruma maruz kaldığı belirtildi. NASA’nın Chandra Gözlemevi’nde yapılan gözlemlere göre, Fornax Galaksisi’nde bulunan 30 çift yıldızın bu nedenle kendi galaksilerinin dışına çıktığı ifade edildi.

Araştırmacılar şimdi ellerinde bulunan bu verileri kullanarak daha çok yıldız tespit etmek için çalışıyorlar.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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