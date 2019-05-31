Süpernovaların diğer yıldızları galaksilerinin dışına gönderdiği keşfedildi

NASA’nın güçlü gözlemevlerinden olan Chandra X-Ray Gözlemevi’nde yapılan son gözlemler, yıldızların patlamasıyla birlikte ortaya çıkan kuvvetin diğer yıldızların galaksilerinden ayrılacak şekilde hareket etmesine neden olabileceğini belirledi.

Yıldızların genel olarak hareketsiz oldukları kabul edilir. En azından bugüne kadar yapılan gözlemlerde yıldıızların hareket etmedikleri, etseler bile bunun çok az olduğu için ihmal edilebilir olduğu düşünülüyordu. Ancak NASA’nın Chandra X-Ray Gözlemevi’nde yapılan son gözlemler bu durumun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan son gözlemlere göre yıldızlar kimi zaman bulundukları galaksinin dışına çıkıyorlar ve uzayda serbestçe dolaşmaya başlıyorlar. Elbette bu durduk yere olmuyor. Araştırmacıların yapmış olduğu gözlemlerde, enerjisi tükenen bir yıldızın büyük bir şiddetle patlaması (Süpernova) sonucunda bu durumun gerçekleştiği ifade edildi.

Bu durumun oluşma nedeniyle ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunan araştırmacılar, patlayan bir yıldızın tekrardan nötron yıldızı haline geldiği süreçte, aynı yörüngede bulunan yıldızlara uyguladığı devasa kuvvetin bu duruma neden olabileceğini belirttiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Xiangyu Jin, bu durumu “Tanıdığınız birisinin sizi bir yere zorla götürmesi.” durumuna benzetti.