Kıbrıs

Ramazan Bayramı sürecinde müzikli eğlence yerleri özel izne tabi olmayacak

31 Mayıs 2019

Çevre ve Koruma Dairesi tarafından verilmiş olan müzik izinleri, Ramazan Bayramı süresince de geçerli olacak.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, müzikli eğlence yerlerinin, izinlerinde belirtilen koşullara uymaları koşuluyla, 3 Haziran arife günü de dahil olmak üzere, Ramazan Bayramı süresince (3-4-5 Haziran), Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapmalarında herhangi bir sakınca olmadığı kaydedildi.

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