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Uluçay, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop’u kutladı

8 Temmuz 2020
Uluçay Şentop

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluçay, görüşmede Şentop’a yeni dönemde de başarılı bir süreç geçirmesini temenni ederek özellikle pandemi dönemi boyunca meclislere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Görüşmede, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında var olan ilişkilerin ve paylaşımların önümüzdeki dönemde de artarak, devam etmesi hususunda karşılıklı destek teati edildi.


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