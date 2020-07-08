Dolar güne dalgalı başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, euro 7,7800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Serbest Piyasa
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8583
|6,8617
|6,8658
|6,8525
|%0,06
|09:55
|EUR – Euro
|7,7365
|7,7417
|7,7475
|7,7149
|%0,06
|09:55
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6112
|8,6160
|8,6245
|8,6027
|%0,08
|09:55
|CHF – İsviçre Frangı
|7,2746
|7,2805
|7,2728
|7,2821
|%0,02
|09:54
|CAD – Kanada Doları
|5,0392
|5,0423
|5,0364
|5,0483
|%-0,00
|09:55