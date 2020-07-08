DövizEkonomiManşet

Dolar güne dalgalı başladı

8 Temmuz 2020
Dolar

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, euro 7,7800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

Serbest Piyasa 
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,85836,86176,86586,8525%0,0609:55
EUR – Euro7,73657,74177,74757,7149%0,0609:55
GBP – İngiliz Sterlini8,61128,61608,62458,6027%0,0809:55
CHF – İsviçre Frangı7,27467,28057,27287,2821%0,0209:54
CAD – Kanada Doları5,03925,04235,03645,0483%-0,0009:55


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hipodrom’da kaza: 3 jokey yaralandı

Hipodrom’da kaza: 3 jokey yaralandı

7 Temmuz 2020
Photo of UBP’den Ersin Tatar’a tam destek

UBP’den Ersin Tatar’a tam destek

7 Temmuz 2020
Photo of Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

7 Temmuz 2020
Photo of Alımlarda Sağlık Bakanlığı’nın önü açıldı

Alımlarda Sağlık Bakanlığı’nın önü açıldı

7 Temmuz 2020
Photo of PCR testleri için hizmet alımı

PCR testleri için hizmet alımı

7 Temmuz 2020
Photo of İç turizme önem verilmeli

İç turizme önem verilmeli

7 Temmuz 2020
Photo of City Park Homes projesi emlakçıların da yeni gözdesi

City Park Homes projesi emlakçıların da yeni gözdesi

7 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta son hasta taburcu edildi

Güney Kıbrıs’ta son hasta taburcu edildi

7 Temmuz 2020
Photo of Lion Air 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Lion Air 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

7 Temmuz 2020
Photo of Hastanede 3 saatlik uyarı eylemi

Hastanede 3 saatlik uyarı eylemi

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı