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Güney’de Covid-19 önlemlerine uymayanlara ağır ceza

8 Temmuz 2020
Güney Kıbrıs Covid-19 önlemlerine uymayanlara ceza

Phileleftheros’tan Michalis Hadjivasilis haberine göre, polis Covid-19 yayılmasını önlemek için yaptığı denetimlerde 17 gün içinde toplam 80.150 € para cezası verdi.

Yüksek para cezalarının Rum Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesiyle birlikte polis ekiplerinin cafe, restoran ve catering işletmelerinin kontrollerini hızlandırdığı belirtildi.

yeni cezaların yürürlüğe girdiği 19 Haziran’dan bugüne, polis 10.175 kontrol gerçekleştirdi ve 130 işletmeye ceza kesti. Maske takma, iki metre sosyal mesafe kuralına uymama ve izin verilen azami kişi için kuralı çiğnediği tespit edilen işletmelere para cezası verildi.

Yeni cezalara göre:

50 metrekareye kadar olan işletmeler için ilk suç 500 € ve ikinci suç 1000 € para cezası,

51 metrekareden 100 metrekareye kadar olan işletmeler için, ilk suç 750 € ve ikincisi 1.500 € para cezası,

101 metrekareden 200 metrekareye kadar olan işletmeler için ilgili para cezaları 1.500 € ve 3.000 €, 201 metrekareden 500 metrekareye kadar olanlar içinse 4.000 € ve 8.000 € para cezası,

Son olarak, 501 metrekareden büyük işletmeler ilk suç için 8.000 € ve ikinci için 16.000 € para cezasına çarptırılır.



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