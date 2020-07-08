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WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

8 Temmuz 2020
WhatsApp para transferi

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan sohbet platformları WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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