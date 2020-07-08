WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan sohbet platformlar\u0131 WhatsApp ve Facebook Messenger i\u00e7in \u00e7apraz sohbet deste\u011fi geliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n1.5 milyar aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131 ile dijital d\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 olan\u00a0 WhatsApp bir kez daha yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde.\r\n\r\nAndroid Police'te yer alan habere g\u00f6re, sosyal medya devi, WhatsApp ve Facebook Messenger i\u00e7in \u00e7apraz sohbet deste\u011fi \u00f6zelli\u011fi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nS\u00f6z konusu \u00f6zellik sayesinde bir Facebook Messenger kullan\u0131c\u0131s\u0131, kolayl\u0131kla ba\u015fka bir WhatsApp kullan\u0131c\u0131s\u0131 ile ileti\u015fim kurabilecek.\r\n\r\nBu \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131c\u0131lara bir zorunluluk mu ya da opsiyon olarak m\u0131 sunulaca\u011f\u0131na dair hen\u00fcz bir bilgi bulunmuyor.\r\n\r\n2019'da Facebook CEO\u2019su Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'\u0131n birbirine entegre edilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nZuckerberg, bu a\u00e7\u0131klamas\u0131nda s\u00f6z konusu proje i\u00e7in bir tarih vermekten ka\u00e7\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n