Ülke yas içinde

Kaplıca-Yedikonuk arasında dalgalara kapılarak yaşamını kaybeden Katırcı ailesinin dört ferdi bugün Büyükkonuk’ta toprağa verilecek

BÜYÜKKONUKTA DEFNEDİLECEKLER: Deniz faciasında yaşamını yitiren baba Ramazan, anne Filiz ve evlatları Merve ile Mert Katırcı bugün toprağa verilecek. Katırcı ailesinin 4 ferdi, Büyükkonuk Cami’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükkonuk’ta defnedilecek

BARIŞ MÜŞADE ALTINDA: Faciada ailesini kaybeden ve kendisi de boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Barış Katırcı hastanede psikolog kontrolünde müşahede altında tutuluyor. Ona yardım etmeye çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş ise taburcu edildi

Kaplıca-Yedikonuk arasında önceki gün yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak yaşamını kaybeden Katırcı ailesinin dört ferdi bugün Büyükkonuk’ta toprağa verilecek. Faciada yaşamını yitiren baba Ramazan, anne Filiz ve evlatları Merve ile Mert Katırcı için Büyükkonuk Cami’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ailenin 4 ferdi cenaze namazının ardından Büyükkonuk’ta defnedilecek.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, definlere ilişkin açıklamayı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sennaroğlu, yaptığı açıklamada, “Ciğerimiz yanıyor… Cenazelerimiz yarın (bugün) Büyükkonuk mezarlığında yapılacak. Öğlen namazında müteakip olarak defin yapılacaktır. Tüm dostlara duyurulur” dedi.

Barış Katırcı hastanede

Kaplıca-Yedikonuk arasındaki faciada ailesini kaybeden ve kendisi de boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Barış Katırcı ise psikolog gözetiminde müşahede atlında tutuluyor. . Ona yardım etmeye çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş ise taburcu edildi

Katırcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk servisinde.

Bakan Pilli: Tedavi ve destek veriliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kaplıca Yedikonuk arasında 4 kişinin denizde can verdiği elim olayın ardından yetkililerden bilgiler aldı, Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderek yaşanan olayda kurtarılan 12 yaşındaki Barış Katırcı’yı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, bu acı olayın ardından hayata tutunabilen yavrunun gerekli tüm tedavilerinin yapıldığını, psikolojik olarak da gereken desteğin doktorlar tarafından sağlanacağını kaydetti.

Barış Katırcı’yı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren 32 yaşındaki Osman Göztaş’ı ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret eden Bakan Pilli, Göztaş’ın sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, “bir ailenin yok olduğu bu büyük acı hepimizi derinden yaraladı. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Sosyal Hizmetler devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, aynı aileden 4 vatandaşın denizde boğularak hayatını kaybetmesinin tüm halkı derinden üzdüğünü bildirdi.

Sucuoğlu yayımladığı taziye mesajında, “Bu üzücü olay yaşandığı andan itibaren, Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, tedavi altında olan çocuğumuzun durumunu yakından takip etmektedir. Ayrıca aile yakınlarının durumu da takip edilmekte olup; bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.” dedi.