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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisi yarın Rum Lider’e ulaştırılacak

13 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynaklarının kullanımı konusunda ortak komite kurulması önerisi yarın Rum Lider Nikos Anastasiadis’e iletilecek.

Rum basını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs iyi niyet misyonunda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’un Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini Anastasidais’e ulaştıracağı belirtildi.

Bu arada Güneyde yayın yapan Sigma kanalına göre Rum Başkanlık Sarayı’na yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin Rum tarafının enerji programını durdurmaya yönelik olduğu iddiasında bulundu.

Sigma, aynı kaynağın öneriyi ısıtılarak yeniden masaya konulan bir yemek olarak nitelediğini belirterek, Akıncı’nın önerisinin Kıbrıs sorununu özünden saptırarak doğal gaz konularında tartışma başlatmaya yönelik olduğunu savundu.

Sigma, Rum Başkanlığı’na yakın kaynağın, Rum tarafının öneriyi görmesini beklemesine rağmen doğal gaz konularının Kıbrıs Türk tarafı ile görüşülemeyeceğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olmadığı görüşünü de paylaştı.

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