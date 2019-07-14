Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, 3,60 metre yüksekten düşen temizlik işçisi 57 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.45 sıralarında Lefkoşa’da sakin Arzygul Rozgeldiyeva (K-57), bir ikametgahın ikinci katında bulunan pencere içerisinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 3,60 metre yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.