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Ülke geneline su verilemiyor

27 Kasım 2019
dikkat

Ülke genelinde DSİ kaynaklı su kesintisi olduğu duyuruldu.

İskele Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Geçitköy Pompa İstasyonu’ndan ülke geneline su akışı sağlanamadığını, halkın sularını idareli kullanması gerektiğini vurguladı.

İskele Belediyesi’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“Geçitköy Pompa İstasyonu’ndan ülke geneline su akışı sağlanamamaktadır. Su akışının normal seyrine ne zaman döneceği bilinmemekte olup halkımızın bu süreçte sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur”

Beyarmudu Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

Vatandaşlarımızın Dikkatine,
DSİ Kaynaklı Su Kesintisi.!!!
“DSİ Tesisleri’nde yaşanan elektrik arızası sebebiyle depolarımıza su verilemeyecektir. Kesintinin ne kadar süreceği konusunda net bir tarih verilmemiştir.
Bu nedenle sularınızı idareli kullanmanızı önemle rica ederiz. Tüm halkımıza saygı ile duyurulur.”

 

 



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