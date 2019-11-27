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Melodiler kahkahalara karışıyor

27 Kasım 2019

OĞUZHAN VE YAVUZ SEÇKİN BİR ARADA:

Girne’nin gözde mekanı Golden Cage’te sahne alan başarılı sanatçımız Oğuzhan ve Türkiye’nin sevilen komedyeni Yavuz Seçkin müzik keyfi ve kahkahayı bir arada sunuyor

 

Girne’nin konaklama ve eğlence merkezi Cratos’un sevilen mekanı Golden Cage’te eğlence yine dolu dolu yaşanıyor. Yılların değişmeyen ismi Oğuzhan’ın sahnesi dinleyicilerini mest ederken bu sezonun sürpriz ismi Yavuz Seçkin de mekan misafirlerini kahkahalara boğuyor.

 

Her hafta farklı tanınmış karakterleri mizahi bir şekilde sergileyen Seçkin, ülkemizde bu sezonun ilgi odağı olan isimlerinden olmayı kısa sürede başardı.  Kış sezonu boyunca Oğuzhan ve Yavuz Seçkin ikilisi her cumartesi sahne almaya devam edecekler.

 



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