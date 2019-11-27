“Gereken her türlü mücadeleyi var gücümüzle vereceğiz”

Yenicami Ağdelen Kulübü son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yenicami Ağdelen Kulübü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“K-Pet Süper Lig’in 11. haftası geride kalırken, özellikle son haftalarda yaşanan hakem hataları ve bazı gelişmeler bu açıklamayı yapmamızı zorunlu kılmıştır.

Haftalardır aleyhimize yönelik olarak sık sık gerçekleşen bariz hakem hatalarının en sonuncusu geçtiğimiz Cuma akşamı Mağusa Türk Gücü maçında yaşanmıştır.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Türk Ocağı Limasol maçındaki kötü yönetiminin ardından, oyuncumuza gösterdiği kart sonrası ‘sen beni geçen seneden hatırlamadın galiba’ diyen, ayrıca yöneticimize ‘satılmış’ diyerek hakaret eden maçın hakeminin ardından, son oynadığımız Mağusa Türk Gücü maçında verilmeyen net penaltımız ve rakibimize çıkmayan net kırmızı kart ile ilgili maçın hakeminin maç sonunda oyuncumuzun yanına gelip, ‘hatalıyım, özür dilerim’ demesi bardağı taşıran son damla olmuştur.

Futbol oyun kuralları dışında, göz göre göre gerçekleşen hakem hatalarının bilinçsiz ve masum olduğuna kimse bizi inandıramaz. Ayrıca yaşanan bunca olaya karşı kimse susup oturacağımız beklentisi içine de girmesin.

Söz konusu camiamız ve hakları olduğunda, gereken her türlü mücadeleyi var gücümüzle vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün haksız yere kazanacağı bir gole, bir puana, bir maça ihtiyacı yoktur, asla da olmayacaktır. Ne bir özür, ne de ayrıcalıklı yaklaşım talebimiz mevcut değildir. Tek istek ve beklentimiz her alanda adalet, adil yönetilen maçlar ve adil bir ligdir. Yenicami’yi bu tarz operasyonlarla yalnız bırakacağını düşünenler varsa, onlara çok ciddi bir yanılgı içinde olduklarını hatırlatmak isteriz. Yenicami tek başına kalsa bile, futbolun oyun kuralları içinde mücadele etmeye, karakterli futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimiyle yanlışlıklara ve çarpıklıklara karşı, adil bir düzen için başkaldırmaya devam edecektir.”

Yenicami Ağdelen Kulübü