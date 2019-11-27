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Mişon kupasında YDÜ ve Esentepe finalde

27 Kasım 2019

Hentbolda Derviş Mişon Kupası Kadınlar yarı final maçları oynandı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına kupa mücadelesinde dün akşam kadınlar sahne aldı. CIU Arena’daki finale kalabilme mücadelesinde gecenin kazananları Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ve Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldiler.

 

Hentbol Derviş Mişon Kupası kadınlar yarı final ilk maçında UKÜ, Esentepe E.Y.A.’nı konuk etti. Maçın ilk devresinden skor üstünlüğünü eline geçiren Esentepe ilk devreyi 15-10 önde kapattı. Maçı ise 28-25’lik skorla galip bitirdi. Mücadelede UKÜ’den Aysel Şimşek, Esentepe’den Sirme Della 9’ar sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Derviş Mişon Kupası kadınlar yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaştı. Özellikle ilk devresi başa baş mücadele şeklinde geçen karşılaşmanın ilk devresini YDÜ 1 sayı farkla 13-12 önde kapattı. Maçın son bölümde YDÜ skor üstünlüğünü eline geçirdi ve maçı 34-24 kazanarak adını finale yazdırdı. Maçta YDÜ’den Aysu Manecioğlu 8 sayı ile, DAÜ’den Birsen Nurtunç ise 7 sayı ile oynayarak en skorer isimler oldu.

 

MAÇ PROGRAMI (CIU Arena):

Bugün

Erkekler Yarı Final

Saat 18.00: UKÜ-YDÜ

Saat 19.45: GG-Yükseliş

 

FİNAL

29 KASIM CUMA

Saat 18.00: YDÜ-Esentepe E.Y.A.

Saat 19.45: Erkekler finali

 

 



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