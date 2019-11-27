Ocak 3 puana hasret

Ligde sadece geçtiğimiz hafta mağlup olan Türk Ocağı son 4 maçtır galibiyete hasret kaldı

GALİBİYET ÖZLEMİ: Müthiş bir sezon başlangıcına imza atan T.Ocağı son haftalardaki kötü performansı ile zirveden inişe geçti. Son 4 maçta beraberliklerle ancak 3 puan toplayabilen Türk Ocağı galibiyete hasretini konuk edeceği Gençlik Gücü karşısında bitirmek istiyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-pet Süper Lig’e müthiş bir başlangıç yapan Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı son 4 haftadaki kötü performansı ile galibiyete hasret kaldı.

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü galibiyeti ile sezona başlayan Türk Ocağı, ardından Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu, K.Kaymaklı ve M.A.Yeşilova maçlarından da 3 puanla ayrılarak 2019-2020 sezonuna mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Elde ettiği 5 seri galibiyet sonrasında Gönyeli ile berabere kalan Girne ekibi, Hamitköy galibiyeti ile adından söz ettirmeyi sürdürdü. Çok iyi bir başlangıç yaparak ligde 4., 5., 6., 7. ve 8.haftaları lider olarak kapatan Ocak, 8. hafta sonrasında düşüşe geçti. Sarı-siyahlılar 11. hafta itibarı ile 4. sıraya geriledi.

4 haftadır kazanamıyor

Müthiş bir sezon başlangıcına imza atan T.Ocağı son haftalardaki kötü performansı ile liderlik koltuğundan oldu. Her ne kadar 8. haftayı aldığı beraberlikle lider kapatsa da Ocak 8. hafta itibarı ile düşüşe geçti. 9. haftada Lefke beraberliğini 10. haftada Yenicami beraberliği izledi. 11. haftada deplasmanda Binatlı’ya kaybeden Ocak böylece son 4 maçta ancak 3 puan toplayabildi. Özellikle maçların son bölümleri ve uzatma dakikalarında yediği gollerle yıkılan Ocak bu anlamda büyük sıkıntılar da yaşadı. Ligde en az mağlubiyet yüzü gören takım olan ancak son 4 maçtır galibiyete hasret kalan Sarı-Siyahlılar, ligin 12. haftasında Gençlik Gücü’nü konuk edecek.