UĞURLAR OLSUN

Victoria Sokağının 20’inci yüzyılın başlarında görüntülenmiş birkaç antik sayılabilecek fotoğrafları vardır.

Bu fotoğrafların birinde, belki en eskisinde, fesli bir kişi bir kapı eşiğinde durmakta, bir evin “Ermeni Oteli” olduğunu belirten bir tabela görünmekte.

Yol asfaltsız, toprak yoldur.

Fotoğrafta görülen sağlı sollu, birbirlerini selamlarmış gibi yüz yüze olan evler, bugünkü görünümlerinden farksızdır; birbirlerine karşı aynı sevgi içindedirler.

…

İngiltere kraliçesi 1902 yılında ölünce, sokak onun anısına adını almıştı.

İngiliz İdaresi altındaki Lefkoşa’da Victoria Sokağının oldukça canlı ve hareketli bir sokak olduğu anlaşılır ki bu canlılık 60’lı yıllara kadar sürmüştü.

…

Sokağın adı 1965 yılında değiştirilmiş ve Şht. Salahi Şevket Sokak olarak adlandırılmıştır.

Sokağın biri ucu Baf Kapısına, bir ucu Arapahmet Camii’ne çıkar.

Baf Kapısı tarafındaki sokağın ucunda yine Victoria Sokak yazmakta.

Sokağın iki adı var!

Bir tarafında başka adres, bir tarafında başka adres!

Birçok bölünmüş sokak böyle olsa gerek.

…

Son dönemlerde Serdar ile o sokakta buluşuyorduk.

Bazan, Kamil Paşa Sokaktan ağır adımlarla ilerleyen Serdar, üniversitenin Victoria Sokakta bulunan rektörlük binasına gitmekte olurdu, ben de o sokaklarda turlarken buluşmuş olulurduk iki kadim dost.

Bazan bir kahvesini içmek için ona uğrar, muhabbeti koyulaştırırdık.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nde rektör yardımcısıydı.

Uzun bir zaman akademik hayatta yer almış, kariyerini yükseltmişti, günleri de o tarihi sokakta geçiyordu.

…

Victoria Sokak üzerine yazdığımız bir yazıyı çerçeveleyip rektörlük binasının bir duvarına asarak bizi onurlandırmıştı.

Dostluğumuz, gölgelerimiz gibi daimiydi.

Ve gençlik hareketlerine kadar uzanıyordu maceramız.

80’li yıllarda bir gazeteye beraber takılmış, yıllar sonra Havadis’in yazar kadrosunda buluşmuştuk.

…

Son dönemleri Lefkoşa’nın en değme ve en tarihi sokaklarında geçiriyordu ama Moreket’in dediği gibi bir Larnaka sevdalısıydı o.

Bu çerçevede güzel işler yapıyor, Larnaka’nın bölük pörçük tarihini topluyordu.

…

Gün geldi ve birden bire yaz sıcağı kadar nemli bir haber yapıştı üzerimize.

Bu ölüm haberiydi bu.

Onun gözlerini bir daha açmamak üzere kapattığının ve hayata veda ettiğinin haberi.

Ölüm bir daha pusudaydı, çok yakınımızdaydı; çekti aldı aramızdan birini daha.

Bir anda her şey zehir zıkkım.

…

Bugün onun son yolculuğu.

Böyle anlarda çaresizsek,

Her şey yalan.

…

Uğurlar olsun dostum…