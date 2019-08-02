Evan “Dilek Taşı”yla haykırdı

EĞLENCESİNE DİYECEK YOK: Girne sahnelerindeki hükümranlığını sürdüren ülkemizin sevilen seslerinden Ahmet Evan birbirinden güzel şarkılarla konukları eğlendirmesini bildi

Ada’nın en değerli isimlerinden Ahmet Evan, sevenleriyle Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’da çarşamba akşamları buluşma geleneğini sürdürüyor. Kendine has yorumu, renkli ve eğlenceli sahnesiyle Evan, Letafet Lounge Bar’ı dolduran izleyenleriyle birlikte seslendirdiği şarkılarıyla coşturdu.

Sahnedeki enerjisi misafirlere yansıyan Ahmet Evan konserinde tüm gece seyirciler ayakta dans etti. Hareketli şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli anlar yaşatan Evan, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Klarnet eşliğinde seslendirdiği “Dilek Taşı” parçasıyla Evan dinleyenlerini mest etti. Ahmet Evan her çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…