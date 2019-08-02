Gölgem sıradaki projelere hazır

Modellik hayatına 14 yaşında Zarafet Güzellik Yarışmasıyla başlayan Gölgem Serdengeçti şimdilerde 2020 için çeşitli yarışmalara ve projelere hazırlanıyor.

19 yaşında olan Gölgem Yakındoğu Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde okuyor. Gölgem Yılın Genç Kızı yarışmasında ve Zarafet Yarışmasında üçüncülük ödüllerini kazanmanın yanında kostüm ödülünü de kazanmış bir model. Şimdilerde yarışma heyecanına ara verse de 2020 yılındaki yarışmalar ve projeler için hazırlanmayı sürdürüyor. Bir yandan da modellik ve mankenlik yapmaya devam ediyor. Gölgem moda dünyasından gelecek tekliflere açık olduğunu söylüyor.