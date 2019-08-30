UEFA Avrupa Ligi’nde fikstür belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının grup aşamasındaki fikstürü belli oldu.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya’nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya’nın Roma, Trabzonspor da İspanya’nın Getafe takımına konuk olacak.K Grubu’nda Portekiz’in Braga, İngiltere’nin Wolverhampton ve Slovakya’nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen Beşiktaş‘ın maç programı şöyle:
- 19 Eylül Perşembe:
22:00 Slovan Bratislava-Beşiktaş
- 3 Ekim Perşembe:
19:55 Beşiktaş-Wolverhampton
- 24 Ekim Perşembe:
19:55 Beşiktaş-Braga
- 7 Kasım Perşembe:
23:00 Braga-Beşiktaş
- 28 Kasım Perşembe:
20:55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
- 12 Aralık Perşembe:
23:00 Wolverhampton-Beşiktaş
J Grubu’nda İtalya’dan Roma, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir‘in maç programı şöyle:
- 19 Eylül Perşembe:
22:00 Roma-Medipol Başakşehir
- 3 Ekim Perşembe:
19:55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach
- 24 Ekim Perşembe:
19:55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger
- 7 Kasım Perşembe:
23:00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir
- 28 Kasım Perşembe:
20:55 Medipol Başakşehir-Roma
- 12 Aralık Perşembe:
23:00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir
C Grubu’nda İsviçre’den Basel, Rusya’dan Krasnodar ve İspanya’dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor’un maç programı:
- 19 Eylül Perşembe:
19:55 Getafe-Trabzonspor
- 3 Ekim Perşembe:
22:00 Trabzonspor-Basel
- 24 Ekim Perşembe:
22:00 Trabzonspor-Krasnodar
- 7 Kasım Perşembe:
20:55 Krasnodar-Trabzonspor
- 28 Kasım Perşembe:
18:50 Trabzonspor-Getafe
- 12 Aralık Perşembe:
20:55 Basel-Trabzonspor