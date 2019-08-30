UEFA Avrupa Ligi’nde fikstür belli oldu

19 Eylül Perşembe:

22:00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

22:00 Slovan Bratislava-Beşiktaş 3 Ekim Perşembe:

19:55 Beşiktaş-Wolverhampton

19:55 Beşiktaş-Wolverhampton 24 Ekim Perşembe:

19:55 Beşiktaş-Braga

19:55 Beşiktaş-Braga 7 Kasım Perşembe:

23:00 Braga-Beşiktaş

23:00 Braga-Beşiktaş 28 Kasım Perşembe:

20:55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

20:55 Beşiktaş-Slovan Bratislava 12 Aralık Perşembe:

23:00 Wolverhampton-Beşiktaş

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya’nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya’nın Roma, Trabzonspor da İspanya’nın Getafe takımına konuk olacak.K Grubu’nda Portekiz’in Braga, İngiltere’nin Wolverhampton ve Slovakya’nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen‘ın maç programı şöyle:

J Grubu’nda İtalya’dan Roma, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir‘in maç programı şöyle:

19 Eylül Perşembe:

22:00 Roma-Medipol Başakşehir

22:00 Roma-Medipol Başakşehir 3 Ekim Perşembe:

19:55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach

19:55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach 24 Ekim Perşembe:

19:55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger

19:55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger 7 Kasım Perşembe:

23:00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir

23:00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir 28 Kasım Perşembe:

20:55 Medipol Başakşehir-Roma

20:55 Medipol Başakşehir-Roma 12 Aralık Perşembe:

23:00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir

C Grubu’nda İsviçre’den Basel, Rusya’dan Krasnodar ve İspanya’dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor’un maç programı: