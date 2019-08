Trump: Dolar güç kazanıyor, FED hiçbir şey yapmıyor

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, FED’i “hiçbir şey yapmamakla” suçladı:

“Euro, dolar karşısında ‘deli gibi’ değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor…. ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim Fed sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!”

“Eğer Fed faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor … ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!”

….We don’t have a Tariff problem (we are reigning in bad and/or unfair players), we have a Fed problem. They don’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019