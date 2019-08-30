Malezya Türk öğretmeni sınır dışı etti

Malezya Türkiye’nin iadesini istediği Türk öğretmen Arif Komiş’i sınır dışı etti. Gülen yapılanmasına üye olduğu öne sürülen Komiş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı var.

Malezya, Türkiye’nin Gülen yapılanmasına üye olmakla suçladığı Arif Komiş ve ailesini sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kuala Lumpur’daki bir okulda kimya öğretmenliği yapan Komiş’in polisten gelen talep üzerine sınır dışı edildiği açıklandı. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed polisin gerekçesine ilişkin “ülkede olmaması gerektiği yönünde kanıya neden olan delillere sahipler” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Federal Sınırlar Bakanı Halid Samad ise Malezya polisinin Komiş’in terörle bağı olduğunu gösteren delillere sahip olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin hazırlanan Anadolu Ajansı haberinde Komiş’in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Anadolu Ajansı’nın haberinde Komiş’in Gülen yapılanmasının Maleyza sorumlusu olduğu belirtildi. Komiş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyor.

Af Örgütü’nden tepki

İnsan hakları örgütleri, iltica başvurusunda bulunan ve BM koruması altında olan Arif Komiş ve ailesinin sınırdışı edilmesine tepki gösterdi. Örgütler, ailenin insan hakları ihlali ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Af Örgütü’nün Malezya temsilciği tarafından yapılan açıklama Komiş ailesini sınırdışı ederek Malezya hükümetinin “zulüm riski olan yere göndermeme ilkesini” ihlal ettiğini savundu.

Bu eleştiriye tepki gösteren Malezya Başbakanı, Komiş ailesinin karşı karşıya olabileceği riskler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını vurguladı. Mahathir Muhammed, “Türkiye’deki işkence hakkında bilgim yok. Türkiye’yi işkence yapmakla mı suçlayacağız. Bu konuda kanıtınız var mı? Türkiye pasaportuna sahip, yani Türkiye’ye dönecek” diye konuştu.

Ankara, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor. Türkiye Gülen yapılanmasına üye olmakla suçladığı yurtdışındaki isimlerin yakalanması için yakalama kararı çıkarıyor. Şu ana kadar Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Gabon, Pakistan ve Afganistan’dan şüpheliler yakalanarak Türkiye’ye götürüldü.