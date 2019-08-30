Spor

Olimpiyat şampiyonu Simone Biles’ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı

30 Ağustos 2019
Simone Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazandı.

Amerikalı Olimpiyat şampiyonu ünlü jimnastikçi Simone Biles’ın ağabeyi cinayet iddiası ile suçlanıyor.

ABD ordusunda görevli olan Tevin Biles-Thomas, Georgia’da bir cezaevine konuldu.

24 yaşındaki adam, kasten adam öldürme, kasıtlı saldırı ve yalancı şahitlik suçlamaları ile de karşı karşıya.

Cleveland Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, olay Biles-Thomas’ın Cleveland’daki evinde yaşandı.

Yapılan açıklamada, bir partiye davetsiz olarak bir grubun gelmesi sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda 19 yaşındaki Delvante Johnson, 21 yaşındaki Toshaun Banks ve 23 yaşındaki Devaughn Gibson hayatını kaybetti.

13 Eylül’de hakim karşısına çıkabilir

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