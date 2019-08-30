Olimpiyat şampiyonu Simone Biles’ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı

Amerikalı Olimpiyat şampiyonu ünlü jimnastikçi Simone Biles’ın ağabeyi cinayet iddiası ile suçlanıyor.

ABD ordusunda görevli olan Tevin Biles-Thomas, Georgia’da bir cezaevine konuldu.

24 yaşındaki adam, kasten adam öldürme, kasıtlı saldırı ve yalancı şahitlik suçlamaları ile de karşı karşıya.

Cleveland Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, olay Biles-Thomas’ın Cleveland’daki evinde yaşandı.

Yapılan açıklamada, bir partiye davetsiz olarak bir grubun gelmesi sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda 19 yaşındaki Delvante Johnson, 21 yaşındaki Toshaun Banks ve 23 yaşındaki Devaughn Gibson hayatını kaybetti.

13 Eylül’de hakim karşısına çıkabilir