Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e giden Oruçreis araştırma gemisine, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerle hücumbotlar eşlik ediyor.

Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi. Bakanlık, Oruçreis’e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.