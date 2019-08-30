Dünya

Rus ‘Vişnıy Voloçok’ füze gemisinin Kalibr füzesini ilk kez ateşlediği anlar kamerada

30 Ağustos 2019

Rus Karadeniz Filosu’na ait ‘Vişnıy Voloçok’ küçük füze gemisi, ilk kez Kalibr tipi bir kruz füzesi ateşledi. Fırlatma anına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. 

Rus ordusu, Karadeniz’de 8 binden fazla askeri personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor.

Buyan sınıfı küçük füze gemisi ‘Vişnıy Voloçok’, tatbikat sırasında ilk kez Kalibr tipi kruz füzesi fırlattı.

Kalibr füzesinin fırlatıldığı anın görüntülerini yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin 74 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla imha ettiğini vurguladı.

Bakanlık, görüntülerin insansız hava araçlarıyla kaydedildiğini de aktardı.

 

 

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