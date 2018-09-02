Üç kişi tutuklandı

Mali Şube ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak için Türkiye’den getirilen bankamatik kartları, sim kartlar ve farklı kişilere ait internet bankacılığı hesap bilgilerini tespit etti

Mersin’den temin ettiği 46 adet bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı hesaplarını teslim etmek için valizine koyarak Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isteyen Sami Sal, ihbar üzerine tutuklandı.

Sal, verdiği ifadede söz konusu emareleri kendisini karşılamak için limana gelecek olan Abdullah Deniz’e teslim edeceğini itiraf etmesi üzerine Deniz de aynı gün tutuklandı.

Deniz verdiği ifade, teslim alacağı emareleri Hasan Güneş’e vereceğini itiraf etmesi üzerine zanlı Güneş de tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Aranan kişiler var

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, alınan ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Sami Sal’ın el çantasında arama yapıldığını anlattı.

Suiçmez, zanlının çantasında yasa dışı kumarda kullanılacağı düşünülen 46 adet farklı kişilere ait bankamatik, 10 adet sim kart ve farklı kişilere ait internet bankacılığı bilgileri ele geçirildiğini söyledi.

Sal’ın verdiği ifadesinde zanlının söz konusu emareleri Mersin’de teslim aldığını ve zanlı Abdullah Deniz aracılığı ile Hasan Güneş’e teslim edeceğini itiraf ettiğini kaydetti.

Aranan birçok kişinin ve emarelerin olduğunu kaydeden Suiçmez, soruşturmanın selameti için zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.