UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti bir yıllık icraatlarını basın toplantısıyla anlatacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti bir yıllık icraatlarını basın toplantısıyla anlatacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti bir yıllık icraatlarını yarın düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan Üstel, yarın saat 11.00’de Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de koalisyon hükümetinin bir yıllık icraatlarını duyuracağı basın toplantısı düzenleyecek.


Koalisyon hükümeti 12 Mayıs 2022’de kurulmuştu. 

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Tags:Demokrat PartiUBP DP YDP koalisyon hükümetiUlusal Birlik PartisiYeniden Doğuş Partisi
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