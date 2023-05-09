Markette 24 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Markette 24 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ahmet Can Varan

Lefkoşa sokaklarında derbeder bir şekilde dolaşan ve sürekli suç işleyen madde bağımlısı genç Ahmet Can Varan yine bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan Varan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan’ın Cinsel  Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.05.2023 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa-K/Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir isimli market içerisinde Lefkoşa’da zanlı Ahmet Can Varan’ın (E-23) markete alışveriş yapmak için giden Lefkoşa’da sakin B.Ş.’nin (K-24) sol kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, Ahmet Can Varan’ın aynı gün derdest emri gereği tutulandığını, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken kamera görütüleri ve ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Kamalı Haber

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Tags:Ahmet Can Varan
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