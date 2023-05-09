YDÜ velileri: Çavuşoğlu’nu üzüntü ve endişe ile dinledik

YDÜ velileri Meclis’te dün özel okul fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu kınadı, Başbakan ve Cumhurbaşkanını sorumluluk almaya davet etti.

Açıklama şöyle:

YAKINDOĞU EĞİTİM KURUMLARI VELİLERİNDEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NA KINAMA

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 8 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu, özel okul fiyatlarına ilişkin açıklamasını, üzüntü ve endişe ile dinledik.

Çocuklarının özel okullarda eğitim almalarını tercih eden aileler olarak bizler bu tercihi, düşünüldüğü gibi sadece maddi olanaklardan dolayı değil, en başta devlet okul çalışma saatlerinin, birçoğumuzun çalışma şartlarına ve saatlerine uymadığı için vermiş bulunmaktayız.

Özel okullarda eğitim gören çocuklarımızın, eğitimin otoritesi sıfatını taşıyan Milli Eğitim Bakanı tarafından, maddi olanaklara dayandırılarak, ayırımcılığı çağrıştıran üslupla, “özel okulların fiyatlarına müdahale edemeyiz” şeklindeki açıklaması, tek kelime ile özel okulda eğitim gören çocuklarımızı ve biz ailelerini kaderlerine terk etmekten başka bir şey değildir.

Çocukları özel okulda eğitim gören biz ailelerin tek gayesi ve mücadelesi, çocuklarımızın alıştıkları ortam ve akran grupları ile alıştıkları eğitim kurumlarında, örgün eğitimlerini sağlıklı bir biçimde tamamlamalarını sağlamaktır.

Üzülerek izliyoruz ki, Sayın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, işin psikolojik ve sosyolojik yönden yaratacağı travmatik tabloyu görmezden gelerek, siyasi olarak kendini bu sorundan soyutlama çabası içerisinde, sadece işin maddi olanakları bakımından değerlendirerek, “ödeyemeyen çocuğunu devlet okuluna versin” mantığı ile hareket etmektedir.

Bu anlayışı kınadığımızı ve bu anlayışın devam ettirilmesi halinde, çocuklarımız arasında ayrıştırma ve ötekileştirmenin büyük tehlikelere yol açacağını, bunun psikolojik ve sosyolojik sorunlara neden olabileceğini hatırlatmak istiyoruz.

Bu vesile ile ülkede binlerce çocuğun ve binlerce ailenin şu an karşı karşıya kaldığı özel okul fiyatlarındaki fahiş artışın neden olduğu çıkmazın, siyasi ve ekonomik kaygı ile değil, çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli eğitim alma haklarının bir anayasal hak olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, özel de olsa eğitimin bir kamusal alan olduğu maddesinin temel alınacağı düşüncesiyle hareket edilerek, bir an önce bir orta yolun bulunması çağırısını yineliyoruz.

Yaşanan bu fiyat artışlarının, eğitime ve özellikle çocuklarımız üzerinde yaratacağı tehlikelerin bilinmesine rağmen, bir uzlaşı sağlanması adına günlerdir sessizliğini koruyan ülkenin Başbakanı ile Cumhurbaşkanını da sorumluluk almaya davet ediyoruz…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YAKINDOĞU EĞİTİM KURUMLARI VELİLERİ