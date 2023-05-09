Apartmandan düştü, 2 bin 38 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Apartmandan düştü, 2 bin 38 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İstifra  etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen Takudzwa Arnold Gada’nın ülkede kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen Takudzwa Arnold Gada’nın (E-26) yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söylerek,  zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Kamalı Haber

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Tags:Takudzwa Arnold Gada
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