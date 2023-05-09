Metehan’da bir araçta 38 kilo gümrüksüz kuzu eti ele geçirildi, bir kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Metehan’da bir araçta 38 kilo gümrüksüz kuzu eti ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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gümrüksüz et

Lefkoşa’da bugün saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısında güneyden gelen bir kişinin aracında gümrüksüz 28 kilo ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Aracında et bulunan kişi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye geçiş yapan H.D.(E-69) yönetimindeki araçta gümrük memurları tarafından yapılan aramada 38 kilogram ağırlığında kuzu eti ele geçirildi.


Polis, H.D.’yi tutuklarken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Tags:gümrüksüz etMetehan Kara Giriş Kapısı
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