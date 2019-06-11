Türkiye’ye seyahat edeceklere pasaport uyarısı

KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaportla seyahat etmek istemeleri halinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesi kapsamında, en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı aranmaktadır.

Reşit olmayanlarla, kısıtlılar, yalnız seyahat etmeleri halinde kanuni temsilcilerinin muvafakatlerini belirten ve noterce tasdik edilmiş veya resmi makamlardan alınmış bir vesikayı ayrıca ibraz etmekle yükümlü olup, 12 yaşından küçük vatandaşlarımız, kimlik kartlarının dayanağı olan doğum belgesiyle Türkiye Cumhuriyeti hudut kapılarında kimlik kartlarıyla giriş yapabileceklerdir.

Pasaportla seyahat edecek vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seyahat belgelerini buna göre düzenlemeleri tavsiye edilir.