“Cumhurbaşkanlığı sevdasına hükümeti heba etti”

Ani bir kararla hükümetten çekilip UBP ile hükümet kuran Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit’in de eleştiri oklarının hedefinde:

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEVDASI”: Özyiğit: Özersay, ‘hükümet emin adımlarla yola devam etmektedir’ dedikten 10 gün sonra hükümetten çekilmesini hala açıklayamamıştır. Kendisinin ezelden beri Cumhurbaşkanlığı sevdası var, eğer bu serüvene bu sevdası yüzünden kalkıştıysa, bu topluma yazık edildi. Halk, günü geldiğinde ona bunun cevabını verecektir

“MÜDAHALE HÜKÜMETİ”: Özyiğit: Yeni hükümetin müdahaleyle kuruldu. Kısa süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kudret Özersay Ankara’da, Ersin Tatar da Çavuşoğlu ile İstanbul’da görüştü. Özersay’ın istifa etmesinden 2 gün önce de Çavuşoğlu adaya geldi ve akabinde Özersay hükümetten çekildi

“O FEZLEKE BİR TÜRLÜ GELMEDİ”: Özyiğit: 4’lü koalisyon, yolsuzlukların, keyfiyetin, usulsüzlüklerin üzerine gitmek için kuruldu. Ama ne hikmetse, Hüseyin Özgürgün ile ilgili bütün suç duyurularının yapılmasına ve dosyaların polise ve savcılığa intikal etmesine rağmen bir türlü başsavcılık tarafından fezleke hazırlanıp meclise gelmedi

“YARGI REFORMU KAÇINILMAZ”: Özyiğit: T&T ve Ercan Havaalanı ek sözleşmesi konusunda da Kemal Dürüst ve Tahsin Ertuğruloğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Özersay da yetkili makamlarla görüşerek işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Bu mesele o günden beri ortada duruyor. Anlıyoruz ki ülkede yargı reformunun kaçınılmaz

Pınar BARUT

Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş’ın istifasıyla başlayıp, Halkın Partisi’nin ani bir kararla hükümetten çekilmesiyle geçtiğimiz ay son bulan 4’lü koalisyon hükümetinin neden dağıldığı konusundaki tartışmalar bitmek bilmiyor.

4’lü koalisyonun hükümet ortaklarından HP Genel Başkanı ve 4’lü koalisyon döneminde de şimdi ki UBP-HP koalisyonunda olduğu gibi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevini yürüten Kudret Özersay’a olan eleştiriler sürerken, dağılan koalisyonun ortaklarının akıllarındaki soru işaretleri de devam ediyor.

Milli Eğitim eski Bakanı Cemal Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümetinin, ülkede yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, adam kayırmacılığın hakim olduğu, dönemin başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün partilerle ve kendileriyle herhangi bir iletişiminin olmadığı hatta hiçbir canlı yayına katılmadığı kopuk bir ortamda halka tekrar umut aşılamak ve demokrasiyi yeniden temin etmek adına kurulduğunu hatırlattı ve Özersay’a yüklendi:

“Bu hükümeti Cumhurbaşkanlığı sevdan yüzünden heba ettiysen, halk sana bunun cevabını verecektir”

“Hukuksuzluklar yargı reformunu işaret ediyor”

2017 yılındaki erken seçimlerin ardından, HP ve CTP’nin de kendileri gibi “UBP ile hükümet kurmayız” dediğini, DP ilk başlarda YDP ve UBP ile bir koalisyon olur mu diye görüşmeler yaptığını ama sonrasında onlarında “hayır” demesiyle kendilerini bir anda 4’lü koalisyon görüşmeleri içinde bulduklarını söyleyen Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümetinin, ülkedeki olumsuz atmosferi tersyüz etmek, demokrasiyi yeniden yaşam biçimi haline getirmek, yolsuzlukların, keyfiyetin ve usulsüzlüklerin üzerine gitmek, bunlarla ilgili adli takip ve yargılama dahil tüm süreci takip etmek, dokunulmazlıkların kaldırılması da dahil olmak üzere ne gerekiyorsa yapmak, halka tekrar umudu aşılamak, bir yandan da yapısal reformlar gerçekleştirmek için kurulduğunu ifade etti.

Hükümetleri döneminde bunun üzerine adımlar attıklarını hatta bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığını söyleyen Özyiğit, Hüseyin Özgürgün ile ilgili bütün suç duyurularının yapılmasına ve dosyaların polise ve savcılığa intikal etmesine rağmen başsavcılık tarafından fezlekenin hazırlanıp bir türlü meclise gelmediğini belirtti.

Özyiğit, 2017 yaz döneminde de partilerinin T&T ve Ercan Havaalanı ek sözleşmesi konusunda gerek Kemal Dürüst gerek Tahsin Ertuğruloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, hükümet kurulduktan hemen sonra da Özersay’ın yetkili makamlarla görüşerek, bu kişilerin yeniden milletvekili seçilmedikleri için dokunulmazlıklarının da olmadığına dikkat çekti, işlemlerin hızlandırılmasını istemesine rağmen bu meselenin de o gün bu gündür ortada durduğunu ifade etti.

Özyiğit, “Bütün bu süreçten çıkardığımız en önemli nokta, ülke de yargı reformunun kaçınılmaz olduğudur” dedi.

“Hükümet müdahaleyle kuruldu”

Cemal Özyiğit, yeni hükümetin müdahaleyle kurulduğunu, Kudret Özersay’ın şikâyetinin gerçekten arazi meselesiyle ilgili olsaydı, Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş’ın istifasından sonra diğer hükümet üyelerinin bir araya gelip yeni Maliye Bakanı’nın kim olacağını ve yeni yol haritasını konuşmaları gerektiğini belirtti.

Özyiğit: “Kudret Bey’e defalarca bu konularla ilgili soru sorduk ve sürekli bizi yalanladı. Hatta 23 Nisan’dan sonra bir açıklaması var, ‘hükümet emin adımlarla yola devam etmektedir’ dedikten 10 gün sonra hükümetten çekilmesini açıklayamamıştır” dedi.

Kısa süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kudret Özersay’ın Ankara’da, Ersin Tatar’ın da Çavuşoğlu ile İstanbul’da görüştüğü belirten Özyiğit, Özersay’ın istifa etmesinden 2 gün önce de Mevlüt Çavuşoğlu’nun adaya geldiğini ve hemen arkasından hükümetten çekildiğini söyledi.

“Hükümetten umutlu değilim”

Cemal Özyiğit, “Kudret Bey’in ezelden beri bir Cumhurbaşkanlığı sevdası var, eğer bu serüvene bu sevdası yüzünden kalkıştıysa, bu topluma yazık edildi. Ama Kıbrıs Türk toplumu gerekli yanıtı günü geldiğinde verecektir” dedi.

Ben Cumhurbaşkanlığı sevdasıyla kurulan hükümetten umutlu değilim.