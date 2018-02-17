Türkiye’den elektrik gelecek

Gazeteci Sefa Karahasan, Twitter hesabında çok çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Karahasan’ın yorumları; Türkiye’den Kıbrıs’a elektrik getirilmesi konusu hükümet programında yer almadı. Bu çok dikkat çeken bir konuydu. Ancak şunu söylemek gerekir ki; ‘elektriğin getirilmeyeceği’ de yazmadı. Yeni hükümet, “su” konusunda yapılan acemiliği “elektrikte” de yapmak istemiyor. Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ilk fırsatta Ankara’ya resmî ziyaret yapacagını söyleyebilir. Daha sonra ilgili Bakanlar Ankara’ya çıkarma yapacaklar. Ankara’da; konularda hazırlıklı bir ekip olacak diyebiliriz. KKTC’de yeni hükümet vatandaşlıklar vb konularda; “dışarıda yaratılan algı” gibi hareket etmez. Usulsüz konular üzerine gidilir ve gereği yapılır. Ankara’nın da yeni hükümetin tutumlarını, “izleme sürecinde” ele aldığını not edebilirim. Bizi, önemli süreçle beklemektedir.